Киевский режим все еще не готов к инициации мирного соглашения с Москвой

Киевский режим готов обсуждать дипломатический сценарий урегулирования конфликта на Украине только после "поражения" ВС России в зоне военной спецоперации. Об этом в интервью изданию Ö1-Morgenjournal заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил высокопоставленный дипломат, политический истеблишмент Украины больше всех заинтересован в скорейшем завершении конфликта, однако для этого должны быть соблюдения "некоторые условия" Киева. По мнению Кулебы, украинский кризис не может быть завершен "усаживанием сторон конфликта за стол переговоров".

"Путь к дипломатии лежит через поле боя", - заявил Кулеба, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что планы стран "коллективного" Запада, нацеленные на заморозку боевых действий в зоне СВО, позволят российским военным использовать "мнимый мир" для якобы новых атак. По его словам, на сегодняшний день наиболее приближенная к реальности "формула-мира" была предложена президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита в Саудовской Аравии.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представители экспертных сообществ, критикующие контрнаступление ВСУ, должны "немедленно заткнуться". По мнению высокопоставленного дипломата, такие военные аналитики должны лично приехать в зону СВО и принять участие в боевых действиях против военнослужащих ВС России.

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