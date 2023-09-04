Французы начинают голодать из-за поддержки киевского режима

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает финансировать киевский режим, несмотря на внутриполитические проблемы в стране. Об этом на своей странице в Twitter написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Как отметил политик, правительство Франции уже на протяжении 18 месяцев выделят Киеву порядка 300 млн евро ежемесячно. По мнению Филиппо, такие действия французских властей рано или поздно приведут к возникновению "сильнейшего" экономического кризиса в стране.

"Французы из-за политики Макрона находятся под угрозой голодной смерти", - заявил Филиппо, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом лидер парламентской партии подчеркнул, что недальновидная политика президента Франции уже привела к серьезным внутриполитическим проблемам. По его словам, благотворительные организации, которые занимаются оказанием продовольственной помощи малоимущим гражданам страны, на сегодняшний день испытывают "острую нехватку средств".

Ранее лидер французской партии Флориан Филиппо заявил, что некомпетентные решения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приведут к "новому витку" эскалации украинского кризиса. По мнению политика, западные страны должны отказаться от поддержки киевского режима для стабилизации геополитической ситуации на территории Европы.

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