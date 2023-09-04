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Бербок призвала реформировать Совбез ООН и МУС

20:31
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Берлин выступает за кардинальные изменения в работе международных организаций

Совет Безопасности ООН и Международный уголовный суд должны быть реформированы в ближайшее время. Об этом в ходе очередного брифинга заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.  

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"Подумайте о Совете безопасности ООН. В последний раз его реформировали 60 лет назад. По аналогичной причине должен быть реформирован Римский статут Международного уголовного суда", - заявила Бербок, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что со времен последних реформ в указанных выше международных организациях геополитическая архитектура мира подверглась значительным изменениям. По ее словам, только за последние несколько десятилетий появилось порядка 60 независимых государств, которые имеют право голоса в рамках наднациональных объединений.  

Она также добавила, что должны быть реформированы не только международные финансовые институты, но и органы глобального здравоохранения. Именно такие действия позволят предотвратить распространение новых пандемий на африканском континенте, заключила дипломат.   

Ранее глава МИД Германии Аннелина Бербок в ходе очередного брифинга назвала украинское зерно "кокаиновым". По данным СМИ, глава внешнеполитического ФРГ снова оговорилась во время совместной пресс-конференции с румынской коллегой по поводу перспектив вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Европы.   

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