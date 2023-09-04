ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу заявил об ожидании "здравого смысла" от нового главы Минобороны Украины

20:59
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Российская сторона не исключает смены риторики Киева после кадровых перестановок

Москва ожидает от возможного назначения Рустема Умерова на пост главы оборонного ведомства Украины "пришествия здравого смысла" в Киеве. Об этом в интервью "Первому каналу" заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Резников подал заявление об отставке
"Ставка на количество": политолог заявил о стремлении Киева восполнить потери ВСУ любыми способами

Напомним, что накануне в СМИ появились публикации о возможной отставке действующего министра обороны Украины Алексея Резникова. Позднее эту новость подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Как отметил украинский лидер, новым главой оборонного ведомства страны руководитель Фонда госимущества Рустема Умерова.   

"Ожидание только одно - пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов", - заявил Шойгу, отвечая на вопрос журналиста об ожиданиях от кадровых ротаций в Минобороны Украины.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Шатилов заявил, что ключевая цель недавней кадровой ротации в Минобороны Украины заключается в "выведении из-под удара" Алексея Резникова. По мнению политолога, такие действия указывают на стремление Владимира Зеленского "спасти репутацию" уже экс-министра обороны страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.