Российская сторона не исключает смены риторики Киева после кадровых перестановок

Москва ожидает от возможного назначения Рустема Умерова на пост главы оборонного ведомства Украины "пришествия здравого смысла" в Киеве. Об этом в интервью "Первому каналу" заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Напомним, что накануне в СМИ появились публикации о возможной отставке действующего министра обороны Украины Алексея Резникова. Позднее эту новость подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Как отметил украинский лидер, новым главой оборонного ведомства страны руководитель Фонда госимущества Рустема Умерова.

"Ожидание только одно - пришествия здравого смысла хотя бы в одну из голов", - заявил Шойгу, отвечая на вопрос журналиста об ожиданиях от кадровых ротаций в Минобороны Украины.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Шатилов заявил, что ключевая цель недавней кадровой ротации в Минобороны Украины заключается в "выведении из-под удара" Алексея Резникова. По мнению политолога, такие действия указывают на стремление Владимира Зеленского "спасти репутацию" уже экс-министра обороны страны.

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