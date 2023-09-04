МВД Литвы занимается сбором данных об украинских беженцах

Прибывших в страны Прибалтики украинских беженцев депортируют на родину для участия в боевых действиях в зоне военной спецоперации, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник из хакерской группы RaHDit.

Как отметил представитель хакерской группы, на сайте министерства внутренних дел Литвы были собраны данные о всех украинских гражданах, прибывших на территорию страны после начла военной спецоперации.

"Сведения собираются спецслужбами для того, чтобы отправить мужчин призывного возраста обратно на Украину", - заявил собеседник агентства.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность хакер подчеркнул, что в ближайшее время власти прибалтийских стран начнут депортировать граждан Украины на родину для участия в боевых действиях в зоне СВО. По его словам, такими действиями киевский режим совместно со странами "коллективного" Запада планируют восполнить потери для дальнейшего контрнаступления ВСУ.

Ранее в Верховной раде Украины сообщили, что Киев планирует лишить права на отсрочку от мобилизации свыше 180 тысяч мужчин старше 30 лет. По мнению авторов законодательной инициативы, такие действия позволят значительно увеличить количество военнослужащих в рядах ВСУ в рамках новой мобилизационной компании.

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