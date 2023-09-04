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Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на санкции

22:10
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

Россия занимает ключевые позиции в мировой энергетике, отметил президент

Создание газового хаба в Турции Владимир Путин обсудил на отдельном совещании. Глава государства отметил, что с учетом перспектив сотрудничества с дружественными странами необходимо ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири-2".

В целом, уточнил президент, Россия занимает сейчас ключевые позиции в мировой энергетике, и главная задача отрасли - обеспечить интересы собственной экономики, продолжить программу газификации, не допустить скачков цен на нефтегазовое сырье и продукты. Владимир Путин также поздравил всех работников топливно-энергетического комплекса с профессиональным праздником.

"Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные и газовые компании, в целом чувствуют себя уверенно. Развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли", - заявил Путин.

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