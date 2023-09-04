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Bloomberg: экспорт иранской нефти снизится до конца года

21:43
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

На это повлияло снижение спроса со стороны Пекина

Возросший в последние месяцы экспорт нефти из Ирана снизится до конца текущего года, передает информагентство Bloonberg со ссылкой на комментарии экономистов.

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Как отметили авторы публикации, значительное сокращение экспорта "черного золота" из Ирана будет связано со снижением спроса на энергоносители со стороны китайских компаний. По данным аналитиков издания, достигший пика иранский экспорт нефти будут плавно снижаться до конца 2023 года.  

При этом аналитики подчеркнули, что, несмотря на то, что только за первые шесть месяцев текущего года экспорт нефти из Ирана достиг порядка двух млн баррелей в день, эти показатели начнут постепенно снижаться из-за сезонного сокращения спроса в КНР.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что импорт нефти из Ирана в Китай достиг рекордного уровня за последние несколько лет. По данным аналитиков агентства, за прошедший месяц энергетические компании Пекина нарастили импорт нефти из Тегерана до 1,5 млн баррелей.

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