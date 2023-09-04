NYT: Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре

В ходе визита лидер КНДР может встретиться с российским лидером

Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует посетить Россию до конца сентября текущего года, передает издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник из посольства КНДР в Москве.

Как отметили авторы публикации, лидер Северной Кореи планируют совершить официальный визит в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Уточняется, что потенциальная встреча лидеров двух стран может пройти во Владивостоке.

При этом авторы издания подчеркнули, что центральной темой переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ын станет наращивание поставок вооружений в северокорейскую республику.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва намерена продолжать укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Северной Кореей. По словам главы оборонного ведомства, речь идет о сотрудничестве, которое будет отвечать взаимным интересам двух стран.

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