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NYT: Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре

22:03
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

В ходе визита лидер КНДР может встретиться с российским лидером

Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует посетить Россию до конца сентября текущего года, передает издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник из посольства КНДР в Москве.

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Как отметили авторы публикации, лидер Северной Кореи планируют совершить официальный визит в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Уточняется, что потенциальная встреча лидеров двух стран может пройти во Владивостоке.

При этом авторы издания подчеркнули, что центральной темой переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ын станет наращивание поставок вооружений в северокорейскую республику.  

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва намерена продолжать укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Северной Кореей. По словам главы оборонного ведомства, речь идет о сотрудничестве, которое будет отвечать взаимным интересам двух стран.

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