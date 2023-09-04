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В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

22:27
  • понедельник
  • 04 сентября 2023

На месте происшествия были обнаружены вооружения НАТО

Сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.  

Информация о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область не подтвердилась
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Как уточнил губернатор, сотрудники российских спецслужб пресекли проникновение украинской ДРГ в приграничный с зоной военной спецоперации Севский район Брянской области.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы", - написал Богомаз.

При этом глава региона подчеркнул, что на месте происшествия правоохранители обнаружили брошенные украинскими диверсантами "современные" вооружения НАТО, переданные ВСУ в рамках военной помощи стран "коллективного" Запада.

Ранее в ФСБ России сообщили, что военнослужащие ВС России нанесли массированный артиллерийский удар по украинской ДРГ, которая накануне пыталась проникнуть в Брянскую область. По данным ведомства, в результате действий российских военных проникновение украинских националистов на территорию России удалось предотвратить.

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