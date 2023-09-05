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Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

08:09
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Дроны уничтожены в Калужской и Тверской области, Истринском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке киевского режима атаковать столицу с помощью беспилотников. Украинские дроны были уничтожены силами ПВО.

Собянин сообщил о сбитом рядом с Люберцами беспилотнике
В Курской и Белгородской областях сбиты три беспилотника

БПЛА самолетного типа минувшей ночью и рано утром 5 сентября сбиты в Калужской области и Истринском районе Подмосковья, написал Собянин в Telegram. Серьезных разрушений и пострадавших на месте падения обломков дронов нет. В Истринском районе повреждена хозяйственная постройка, возникшее возгорание оперативно потушили спасатели.

В Минобороны России также сообщили о сбитых под Калугой и Истрой дронах. Также, по данным военного ведомства, БПЛА самолетного типа перехвачен над Тверской областью.

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