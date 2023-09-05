Киев отказался идти на уступки по зерновой сделке

Россия вышла из соглашения

Украина не собирается идти на какие-либо уступки для возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал в понедельник, 4 сентября, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По утверждению чиновника, "мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать".

Кулеба назвал позицию Киева справедливой, при этом отметил, что украинские власти намерены выслушать от турецкой стороны все подробности сочинских переговоров, а затем принимать решения, сообщает РИА Новости.

4 сентября в Сочи прошли российско-турецкие переговоры на высшем уровне, одной из главных тем которых стала черноморская продовольственная инициатива. По словам президента России Владимира Путина, общение прошло в конструктивной и деловой атмосфере. Однако возвращаться в зерновую сделку Россия отказалась.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще до этого объяснил турецкому коллеге Хакану Фидану, что должны сделать на Западе для восстановления зерновой сделки.

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