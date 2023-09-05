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В Турции допустили новую встречу Путина и Эрдогана

08:35
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Политики встречались 4 сентября в Сочи

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести новую встречу после контактов турецкого лидера в ООН. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказали информированные турецкие источники.
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи. Главное

Как пишет Hürriyet, "из высказываний Путина мы сделали вывод о том, что переговоры по зерновому коридору продлятся еще некоторое время".

Главной темой, по сведениям собеседников издания, вновь станет черноморская продовольственная инициатива, поскольку Эрдоган "надеется на успех пакета предложений, подготовленного вместе с ООН".

4 сентября в Сочи прошли российско-турецкие переговоры на высшем уровне, главы двух государств обсуждали широкий спектр вопросов международной и двусторонней повестки.

Спикер Кремля Дмитрий Песков оценил первую часть переговоров фразой "очень конструктивно", заявив, что прошла сверка часов по всем направлениям и был проделан исчерпывающий анализ двусторонних отношений.

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