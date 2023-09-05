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Новые подвиги российских военных в зоне СВО

09:07
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Они проявляют мужество и отвагу

Младший сержант Алексей Белканов прицельным огнём из миномёта нанес существенный урон штурмовой группе неонацистов, которые под покровом ночи попытались прорвать нашу оборону. Алексей получил ранение, но из боя не вышел и сменив позицию, точным выстрелом поджёг опорный пункт, в котором укрылись отступившие боевики.

Рядовой Александр Матин - водитель расчета беспилотного летательного аппарата умело вывел машину из-под обстрела националистов, но по прибытии в заданный район обнаружил, что у грузовика вышла из строя тормозная система. Александр сумел оперативно устранить неполадку и своевременно переместить сослуживцев на другую позицию для выполнения боевых задач и ведения воздушной разведки.

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