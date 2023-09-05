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Кадры работы минометов и авиации в зоне СВО

09:06
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Они наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ

Российские расчёты РСЗО "Град" уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами ВСУ на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны.

Огненный дождь накрыл позиции неонацистов на расстоянии около 10 километров. Получив координаты от наших разведчиков, экипажи боевых машин оперативно прибыли в район выполнения пусков, и в считаные минуты подготовили их к нанесению ударов по объектам ВСУ. Корректировать огонь артиллерии и фиксировать уничтожение целей помогают наши расчеты беспилотников.

Сокрушительные удары по позициям ВСУ наносят и наши летчики. Экипажи Су-34 круглосуточно обеспечивают поддержку наземных подразделений на передовой, выполняя боевые задачи в любых погодных условиях. После нанесения ударов по объектам украинских радикалов, пилоты совершают противоракетные манёвры, отстреливают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром для подготовки к новым вылетам.

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