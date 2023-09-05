Михаил Швыдкой отмечает юбилей

Ему исполнилось 75 лет

75-ый день рождения сегодня отмечает Михаил Швыдкой. Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла к подобным датам относится, как сам говорит, легкомысленно и подводить какие-то итоги не намерен.

Новый, 13-й сезон, в Московском театре мюзикла открывают под бурные аплодисменты. Так артисты встречают художественного руководителя. Михаил Швыдкой шутит. Очевидно: встрече рад. Озвучивая грядущие премьеры, говорит вкрадчиво. Даже интонация и тембр голоса меняются. Когда планов громадьё - его норма жизни. Когда планов громадьё в театре - это счастье.

"Это счастливое место. Здесь мы создаем то - это может быть более совершенно, менее совершенно - что заставляет людей почувствовать полноту жизни. Почувствовать радость жизни. Это особенно важно, когда мы переживаем, Россия переживает непростой исторический период", - говорит Швыдкой.

Театр, по словам Михаила Швыдкого, открыл для него многое в человеческой природе, научил лучше понимать людей, самого себя и жизнь вокруг. Потому между собой его в шутку называют "друг всех людей" - знают, что всегда поможет. Он мечтал стать физиком, но пошел в ГИТИС на театроведческий факультет, чем спровоцировал первую культурную революцию. Семейного масштаба.

"Мой папа, когда я поступил в театральный институт, он долго молчал. И произнёс сакраментальную фразу: "Ну, теперь тебе остаётся только жениться на актрисе". Что я, собственно, через какое-то время и сделал", - шутит Швыдкой.

Большой партийный опыт пригодился при общении с людьми на разных уровнях - от фабричных работниц до международных экспертов, а профессиональные знания театроведа привели к телезрителям.

Он прошёл путь от корреспондента до замглавного редактора журнала "Театр". Общался со звёздами первой величины. Остался "своим человеком", взобравшись вверх по карьерной лестнице. В кризисные 90-е был замминистра культуры, стоял у истоков канала "Культура", был председателем ВГТРК. В 2000-м возглавил Министерство культуры, став первым театральным критиком во власти. Но высокие должности не отдалили от людей. Простых и великих.

"Ко мне пришли два человека - Михаил Александрович Ульянов и Кирилл Юрьевич Лавров. Они вошли вдвоём в кабинет ко мне и вдвоём сказали: "Миш, ты же нас не выгонишь?!" - вспоминает Швыдкой.

Реконструкция Большого театра, Пушкинского музея, финансирование значимых проектов... Поднимал культурный уровень телевещания. Пройдя путь от сценариста до начальника, бесстрашно возглавил Академию российского телевидения. "Приют комедиантов"- любимая программа зрителей "ТВ Центра".

Обладатель феноменальной памяти - наизусть запоминает телефоны, спит всего 4 часа в сутки, при этом активен и успевает все! И это на посту спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству. К юбилею выпустил книгу. Нет, не мемуары. Говорит, куда интереснее.

"Эта книга окажется полезной, чтобы поглядеть такую кардиограмму жизни страны в некоторых ее аспектах - культурном, социальном", - говорит Швыдкой.

Первый экземпляр от автора - нашему телеканалу. Михаил Швыдкой обещает, что разговор с читателем будет страстным и откровенным!

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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