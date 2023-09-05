ВС России перемалывают противника

ВС России перемалывают части ВСУ в Работино Запорожской области. Украинские войска здесь попали в огневой мешок, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

По данным Рогова, потери ВСУ в Работино просто колоссальные. Село полностью разрушено. Российские войска наносят массированные удары по подходящим в Работино украинским штурмовым группам, не позволяя им полностью занять поселок и прорвать линию обороны.

История с Работино повторяет историю с Пятихатками. Противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там перемалывается подразделениями ВС России, приводит слова Рогова РИА Новости. Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска за прошедшие сутки на запорожском направлении уничтожили более 115 украинских военнослужащих.

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