Политолог Камкин: Эрдоган приехал к Путину решать проблемы Турции

Зерновая сделка выгодна, прежде всего, Турции

Россия готова к восстановлению "зерновой сделки" как только будут выполнены зафиксированные в ней условия. И, прежде всего, сняты наложенные на нашу страну ограничения на экспорт агропродукции. Владимир Путин заявляет об этом по завершении переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча лидеров двух стран прошла в Сочи. Обсуждали вопросы поставок сельхозпродукции, сотрудничества в энергетике. Прозвучали и оценки обстановки в зоне спецоперации.

О визите Эрдогана к Путину с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Александр Камкин, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им.Е.М.Примакова РАН.

"Эрдоган приехал, безусловно, обсуждать зерновую сделку. Но он, прежде всего, приехал обсуждать экономические проблемы Турции. У нее сейчас есть проблемы – девальвация лиры, сложности с экономикой, а зерновая сделка – это выгода, прежде всего, для Турции, потому что большая часть украинского зерна перерабатывалась на турецкой территории, а уже мука и другие полуфабрикаты шли дальше – в Европу, Китай. Беднейшим африканским странам перепадало 2-3%. Соответственно, обсуждался гораздо более широкий набор вопросов. Это и безопасность в Сирии, Ливии, здесь у нас с Турцией достаточно сложные взаимоотношения, но, тем не менее, диалог надо держать. Плюс, энергетика. Мечты Эрдогана о превращении Турции в газовый хаб сбываются. Да, он пытался себя позиционировать посредником по такому сложному вопросу, как Украина, но действительно главные драйверы – это не Анкара, а Лондон, Вашингтон, отчасти Париж, поэтому, конечно, слово Эрдогана значит много, но нужен консенсус, который будет восприниматься российской стороной, как нечто субъектное", - заявил Камкин.

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