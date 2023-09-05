Олаф Шольц с пиратской повязкой на глазу напомнил, как легко политику потерять лицо

Травмы бывают не только бытовыми

Следы на лице лидеров развитых демократий явление распространённое. Политику легко потерять лицо: в дебатах, интригах, политических столкновениях. Жёлтая пресса готова любого выставить в карикатурном виде. А иногда лицо теряется и буквально, например, когда встречается с асфальтом. Что и случилось с канцлером Германии. Олаф Шольц появился в соцсети с разбитым лицом и повязкой на правом глазу.

Травма почти на весь анфас. Встревоженным избирателям канцлер бодро сообщил: "Жду мемов. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле".

Представитель германского кабинета министров сообщил прессе, что с Шольцем произошёл несчастный случай во время пробежки. Все запланированные мероприятия с участием канцлера пришлось отменить. Ну а мемы не заставили себя ждать.

В январе 2022 года Джордж Буш появился на публике со следами, как предположили журналисты, побоев на лице. Зная его пристрастие к развлекательным напиткам, пресса начала строить версии, где это экс-президент так приложился? Поползли сплетни о тяжёлой руке супруги.

Оказалось, ел крендельки, подавился, упал с дивана. Если лидеры развитых демократий получают бытовые травмы, то представители демократий молодых, развивающихся, получают урон в жёсткой политической борьбе. Статистика по мордобою в Верховной Раде Украины, кажется, не ведётся, но ярких моментов там всегда хватало, когда слова на исходе. А руки чешутся!

На фоне ободранных лиц падения политиков на глазах у публики не становятся большой сенсацией. Хотя пресса отмечает: если человек плохо стоит на ногах, может ли он олицетворять устойчивую политику?

Падающий где попало Джо Байден - не единственный персонаж, выступающий в этом жанре. В своё время кадры с Хиллари Клинтон облетели Америку. А Байден - он крепкий орешек: сколько ни падает, всегда сохраняет лицо. Которое просто не меняет своего выражения, что на велопрогулке, что на переговорах, что на трапе самолета.

Не теряйте лица, уважаемые политики. А то мемы быстро напомнят, что у вас в действительности всё не так как на самом деле.

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