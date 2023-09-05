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Япония обвинила Россию в перекладывании ответственности за Курилы

09:02
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Токио не отказывается от претензий на российские острова

Россия перекладывает на Японию ответственность в ситуации с приостановкой гуманитарных обменов между азиатской страной и южной частью Курильских островов. Соответствующее заявление сделал во вторник, 5 сентября, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
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По утверждению японского политика, "вся эта ситуация возникла в результате агрессии России против Украины".

Возобновление обменов и проектов на четырех островах, включая посещение могил, является одним из главных приоритетов в будущих японо-российских отношениях, цитирует Мацуно ТАСС.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что "нельзя сразу после заявления о намерении продолжать переговоры по мирному договору, тут же в течение одного дня менять позицию и опять говорить о том, что никаких разговоров о принадлежности четырех островов не может быть и речи".

Тем временем Китай впервые с 1964 года занял нейтральную позицию по вопросу принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые входят в Курильскую гряду. В марте во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай "не принимает чью-то одну сторону" в вопросе принадлежности Курил, хотя в 1964 году Мао Цзэдун заявил, что Курильские острова являются территорией Японии.

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