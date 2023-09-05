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Власти Эстонии призвали сограждан не ездить в Россию

09:25
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Кремль "пытается привлечь к обучению в России" молодежь Эстонии, утверждает Таллин

Эстонские власти не советуют гражданам государства выезжать в Россию и ряд других стран, а тем более учиться в них. Об этом говорится в письме полиции безопасности Эстонии, которое цитируют местные СМИ.
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Как отмечается в письме, "Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине".

При этом лиц, имеющих двойное гражданство — России и Эстонии — Москва рассматривает исключительно как россиян. Это создает для них определенные риски с точки зрения мобилизации, цитирует письмо РИА Новости.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс уверял, что Таллин не планирует высылать российских граждан из страны по примеру Латвии и Литвы. Чиновник подчеркнул, что власти Эстонии никогда не обсуждали возможность депортации граждан России из страны.

Это не мешает эстонским властям ущемлять русскоязычное население в правах. В Организации Объединенных Наций отмечали, что прекращение обучения на русском языке в Эстонии противоречит международному праву.

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