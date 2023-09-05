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Путин поручил решить вопрос с закупками российских машин для госчиновников к февралю

09:11
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин

Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с закупками российских машин для госчиновников. Президент России ожидает доклада о принятых мерах к февралю.

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Как указано в перечне поручений главы государства по итогам встречи с руководителями российских предприятий, кабмин должен принять меры, направленные на приоритетное использование госслужащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей. Документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение президента касается правительства России, а также высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти. Их доклада российский лидер ожидает до 1 февраля 2024 года.

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