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В Киеве связали потери ВСУ с коррупцией

09:57
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Контрнаступление украинской армии терпит крах

Директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала коррупцию одной из причин массовой гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.
Подразделения ВСУ попали в огневой мешок в Работино

По словам эксперта, который приводит The New York Times, "коррупция может убить", поскольку "исходя из того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдаты будут получать оружие или же оставаться без него".

NYT приводит примеры, когда из-за коррупции срывалось снабжение ВСУ — армия оставалась без обмундирования и снаряжения. Также вопросы вызывает, доходит ли западное оружие до военных или уходит на черный рынок.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя достижения ВСУ на фронте, отмечал, что контрнаступление украинской армии — "это не пробуксовка, это провал".

При этом Украина упорно не хочет возвращаться за стол переговоров для мирного урегулирования конфликта. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим готов обсуждать дипломатический сценарий урегулирования конфликта на Украине только после "поражения" ВС России в зоне военной спецоперации.

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