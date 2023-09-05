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Командование ВСУ запретило забирать тела погибших с поля боя

09:51
  • вторник
  • 05 сентября 2023

В Киеве признают колоссальные потери в украинских войсках

Командование ВСУ запрещает забирать тела погибших военнослужащих. Они остаются лежать на поле боя, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Тела украинских солдат остаются на поле как отработанный и ненужный биоматериал. Командиры Вооруженных сил Украины не позволяют забрать их и предать земле, заявил Рогов в интервью РИА Новости.

Тем временем в Киеве признали, что украинская армия несет большие потери в живой силе во время контрнаступления. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что граждане уже привыкают к такому положению дел – при этом признал, что это ненормально.

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