В Киеве признают колоссальные потери в украинских войсках

Командование ВСУ запрещает забирать тела погибших военнослужащих. Они остаются лежать на поле боя, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Тела украинских солдат остаются на поле как отработанный и ненужный биоматериал. Командиры Вооруженных сил Украины не позволяют забрать их и предать земле, заявил Рогов в интервью РИА Новости.

Тем временем в Киеве признали, что украинская армия несет большие потери в живой силе во время контрнаступления. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что граждане уже привыкают к такому положению дел – при этом признал, что это ненормально.

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