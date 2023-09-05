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Дружба Путина и Ким Чен Ына напугала Вашингтон

10:10
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Она делает мир еще более нестабильным, считают западные эксперты

Мир становится еще более нестабильным и опасным из-за дружбы президента России и лидера Северной Кореи. Отношения Владимира Путина и Ким Чен Ына становились все теплее, начиная с 2022 года. В итоге Северная Корея может получить значительную экономическую поддержку со стороны России – а это высвободит руки Пхеньяну для производства вооружений, считает обозреватель Bloomberg Джон Хершковиц.

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Хершковиц уверен, что любая помощь, которую Ким получит для гражданского сектора своей экономики, может высвободить ресурсы, которые можно будет потратить на его программу создания ядерного оружия. При этом автор признает, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна невозможно прервать: две страны имеют общую границу, а также общее восточное побережье, из-за которого корабли обеих стран не могут быть перехвачены.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о планах Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре. Предполагают, что встреча северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным пройдет во Владивостоке. Эксперт Bloomberg считает, что Китай осторожно поощряет сближение Пхеньяна с Москвой.

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