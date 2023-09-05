Украинский БПЛА сбит над Крымом

Киев продолжает атаковать полуостров

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередной украинский беспилотник над Крымским полуостровом. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.

Ведомство уточнило, что киевский режим предпринял попытку атаковать Крым при помощи БПЛА самолетного типа, однако аппарат был ликвидирован, сообщает "Интерфакс".

Россия не оставляет без ответа попытки украинской армии атаковать российскую территорию. 4 сентября российские беспилотники нанесли удар по украинскому судостроительному предприятию. Завод, на котором собирали беспилотные катера из импортных комплектующих, уничтожен.

Российские системы ПВО и РЭБ защищают регионы от ударов вражеских дронов. Лишь 2 сентября за сутки было ликвидировано 25 беспилотников ВСУ.

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