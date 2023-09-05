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Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ

10:21
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Его поймали при попытке выезда на Украину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Краснодарского края, пытавшегося примкнуть к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Мужчина намеревался перейти на сторону противника, для этого он связался с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), который набирал добровольцев для участия в боевых действиях против России.

"Подозреваемый задержан при попытке выезда на Украину", - отметили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника

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