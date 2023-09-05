В Госдуме предложили ввести "Чеховскую карту" для дополнительного образования

В стране уже есть "Пушкинская карта" для посещения учреждений культуры

В России предлагается учредить "Чеховскую карту", с помощью которой можно будет получить бесплатное дополнительное образование. С подобной инициативой выступили представители думской фракции партии "Новые люди".

По задумке авторов, за высокую успеваемость в школах и вузах учащимся будут автоматически начисляться баллы на счет карты. Их можно будет потратить на покупку дополнительных образовательных программ на онлайн-платформах.

Соответствующее предложение направлено министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает АГН "Москва".

В России уже действует "Пушкинская карта", ее обладатели могут посещать учреждения культуры. С 1 января 2022 года номинал "Пушкинской карты" был увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей в год, из которых до 2 тысяч рублей можно потратить на посещение кинотеатров.

К февралю 2023 года такую карту оформили уже 8 млн молодых россиян, по ней продали билеты на 17 млрд рублей.

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