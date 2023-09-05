В Киеве объяснили необходимость смены главы Минобороны Украины

Кадровую перестановку утвердят уже на этой неделе

Смена главы министерства обороны Украины нужна для "перезагрузки доверия" и "для улучшения диалога по чувствительным темам".

Об этом заявил советник руководителя офиса президента Сергей Лещенко. Financial Times пишет, что в Киеве ждут, что будущий министр обороны Рустем Умеров улучшит управление в ведомстве и повысит прозрачность закупок.

Кроме того, его крымско-татарская этническая принадлежность должна "послужить сигналом" России о бескомпромисности Киева по вопросу принадлежности Крыма, передает РИА Новости.

4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке в соответствии с решением президента страны Владимира Зеленского. Новым министром обороны станет глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров, его кандидатуру должны утвердить в парламенте.

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