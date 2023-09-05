В России за неделю госпитализировали 1172 человека с COVID-19

Скончались 16 пациентов

С 28 августа по 3 сентября в России госпитализировано 1172 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 3655 человек, скончались 16 пациентов с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлены 1857 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 434. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 475 человек, в Московской области – 99

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22995765 случаев заболевания, зарегистрировано 399999 летальных исходов.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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