Собянин рассказал об изменениях в социальной сфере Москвы

Смертность от болезней снижается, продолжительность жизни растет

Свыше 50 мероприятий, более трёхсот экспертов. Сегодня в Москве, в Гостином дворе, стартовал пятый Форум социальных инноваций регионов.

Площадка объединяет представителей власти, бизнеса, некоммерческих организаций, учёных - всех, кто готов делиться опытом и предлагать новые полезные инициативы. Многие как раз представлены на выставке, которая открылась в рамках форума. Её осмотрели спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин. А на пленарном заседании говорили об устойчивости к вызовам времени.

В своём выступлении Сергей Собянин рассказал об изменениях, которые произошли в социальной сфере за последние годы, о достижениях в образовании, здравоохранении и системе адресной поддержки граждан.

"В разы снизилась детская смертность, почти на треть - смертность от болезней системы кровообращения, на 4 года увеличилась продолжительность жизни москвичей. И мы конкурируем с Ингушетией и Дагестаном, где люди живут, наверное, вечно. Большинство социальных пособий сделали адресными, чтобы соцпомощь государства получали те, кто в ней больше всего нуждается", - заявил Сергей Собянин.



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