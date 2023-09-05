ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские НКО получат 10 млрд на решение социальных задач

11:50
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Стартовал прием заявок на первый конкурс проектов

10 миллиардов рублей на решение социально важных задач получат в следующем году российские некоммерческие организации из Фонда президентских грантов. Стартовал прием заявок на первый конкурс проектов. Всего их запланировано два.

К участию приглашают НКО из всех регионов страны, в том числе из новых. Главное условие - деятельность организации должна быть социально ориентированной. Подать заявку можно в электронной форме до 16 октября. Победителей назовут уже в январе.

"Президент затеял эту систему  для поддержки подвижников. Это для гражданских активистов, для тех кто верит в свою идею, готов помогать другим, заниматься насущными проблемами, изменять мир вокруг себя к лучшему. Вот для таких подвижников-созидателей и создан этот конкурс", - заявил Илья Чукалин, генеральный директор Фонда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Соцработник
Соцработник
Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
Благотворительность
Благотворительность
Соцработник
Соцработник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.