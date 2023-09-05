Российские НКО получат 10 млрд на решение социальных задач

Стартовал прием заявок на первый конкурс проектов

10 миллиардов рублей на решение социально важных задач получат в следующем году российские некоммерческие организации из Фонда президентских грантов. Стартовал прием заявок на первый конкурс проектов. Всего их запланировано два.

К участию приглашают НКО из всех регионов страны, в том числе из новых. Главное условие - деятельность организации должна быть социально ориентированной. Подать заявку можно в электронной форме до 16 октября. Победителей назовут уже в январе.

"Президент затеял эту систему для поддержки подвижников. Это для гражданских активистов, для тех кто верит в свою идею, готов помогать другим, заниматься насущными проблемами, изменять мир вокруг себя к лучшему. Вот для таких подвижников-созидателей и создан этот конкурс", - заявил Илья Чукалин, генеральный директор Фонда.

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