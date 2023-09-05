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В Москве открылась фотовыставка "Осторожно: экстремизм!"

11:56
  • вторник
  • 05 сентября 2023

На ней представлено свыше ста фотографий из разных уголков мира

В Москве открылась фотовыставка "Осторожно: экстремизм!", приуроченная ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. На ней представлено свыше ста фотографий из разных уголков мира. Особое место занимают документальные снимки - свидетельства преступлений против мирных жителей Донбасса. Фотовыставка подготовлена в рамках большого международного проекта.

"Это большая масштабная работа, которая проходит в рамках более серьёзного проекта на территории города под названием "Терроризм - угроза цивилизации". И с 2018 года мы проводим и серию круглых столов, и конференций, и фотовыставок и выставок художественных", - сообщил Иван Петров, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, статс-секретарь.

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Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
Фотовыставка "Осторожно, экстремизм!"
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