На лечение нужно почти 8 млн рублей! Зрители ТВЦ собирают средства для Насти Федоровой

У девочки острый миелоидный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

11-летней Насте Федоровой из деревни в Новгородской области поставили смертельный диагноз - острый миелоидный лейкоз. Уже несколько месяцев она находится в клинике в Санкт-Петербурге, ей требуется срочная терапия и пересадка костного мозга. Но проведение трансплантации связано с высокими рисками. Чтобы помочь ребёнку перенести операцию, необходима специальная подготовка и дорогие препараты, все вместе стоит почти восемь миллионов рублей. У мамы, которая воспитывает девочку одна, таких денег нет.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Насти. Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Лечение нужно начать как можно скорее.

— Я Настю везу после процедур на самокате, потому что у нее практически нету сил...

На стареньком самокате из больницы и обратно, и так дважды в день. Настя едва держится на ногах. Интенсивное лечение забирает у неё последние силы, но самое страшное - не дает никакого результата!

"Я борец! Я все вытерплю! До конца, до последнего!" - говорит Настя.

Жизнь этой стойкой девочки резко изменилась весной - каникулы после окончания пятого класса для нее начались со смертельного диагноза. Однажды утром без видимых причин из носа пошла кровь, на следующий день это повторилось снова.

"Когда во второй раз утром стало кровоточить из носа, мама испугалась и повела меня сначала к врачу, а там я попала в мою новгородскую больницу. Сначала долго не могли выявить, что у меня, изучали мою болезнь", - рассказывает Настя.

Настя была бледной, с синяками под глазами, без аппетита, часто утомлялась. Показатели крови были на критически низком уровне. Причину установили после пункции – ответ пришёл из клиники в Санкт-Петербурге. Там сообщили о страшном диагнозе - острый миелоидный лейкоз, рак крови.

"Шок. Не хотела воспринимать, что с моей дочерью это случилось", - говорит мама Насти Татьяна.

Настю экстренно госпитализировали и началось интенсивное лечение - два блока высокодозной химиотерапии, которые проходили очень тяжело - с повышением температуры, сыпью и инфекционными осложнениями.

"Ни разу не впадала в отчаяние и держалась всегда умницей. Ее хвалили всегда врачи. И всегда она встречала с улыбкой. Организм Насти не ответил на это лечение должным образом, заболевание оказалось агрессивнее, чем мы планировали", - рассказывает Кристина Борисенко, врач-гематолог.

"Мне еще сегодня сделали болезненный укол. Но это терпимо", - говорит Настя.

Вопреки ожиданиям, ремиссии так и не случилось. И сейчас Насте ежедневно ставят капельницы и делают уколы - они не дают болезни прогрессировать и снижают риски новых кровотечений. Но чтобы девочка выжила, нужна новая тактика лечения.

"Насте требуется довольно дорогостоящее лечение, которое включает в себя трансплантацию костного мозга и дальнейшую сопроводительную терапию - это антибактериальная, противовирусная и другая, для того, чтобы трансплантат мог прижиться, функционировать и в дальнейшем бороться против основного заболевания. И очень важно провести это лечение как можно скорее, потому что без него Настя, к сожалению, может умереть", - рассказывает Кристина Борисенко.

Препараты, от которых сейчас зависит жизнь ребенка, стоят немыслимо дорого - почти восемь миллионов рублей. Мама воспитывает дочь одна - когда Насте было два с половиной года, ушел из жизни ее папа, теперь девочка помнит его только по фотографиям.

"Помогите, пожалуйста, собрать эту большую сумму. Без вас мы не справимся. Я хочу, чтобы Настенька поскорее выздоровела и вернулась к своим родным и близким", - просит мама Насти Татьяна.

"Вы можете помочь мне. Пожалуйста, помогите. Это будет очень большой подарок на мой день рождения", - призывает сама Настя.

В сентябре Настя отметит свой 12-й день рождения. Она мечтает только об одном – выйти здоровой из больницы. Этот шанс зависит от каждого из нас. Все вместе мы сможем подарить девочке ещё один праздник - день спасения её жизни.

Времени у Насти очень мало. С каждым днем болезнь набирает силу. Начать терапию девочке необходимо как можно скорее и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анастасии Федоровой, программа 1773

Наталья Тарасова, «ТВ Центр»

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