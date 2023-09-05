Отношение стран НАТО к Украине меняется из-за провала контрнаступления

Эту тему обсуждают в западных СМИ

В Нью-Йорке сегодня откроется 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В центре внимания мировых политиков - проблемы глобального устройства и конфликт на Украине. Провал контрнаступления ВСУ - главная тема в западных СМИ. А отношение к Киеву у ряда государств-членов НАТО уже трудно назвать благосклонным.

Как бы официальный Бухарест ни отрицал факт падения российских беспилотников на румынской территории, для киевского режима такой ответ всё равно будет неправильным.

"Думаю, что сейчас они изучают аспекты всего, что произошло. Но отрицать это бессмысленно, потому что есть фотодоказательства", - говорит Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

Какие именно - господин Кулеба предпочёл не раскрывать. Хотя вопрос интересует и самих румын. Глядя на такое упорство представителей киевского режима, в Бухаресте заметно напряглись.

То, что дела на фронте у ВСУ идут не очень, подтверждают уже даже ведущие западные издания, которые всё лето твердили обратное. Газета The Times выходит с материалом о потерях элитных штурмовых подразделений: "Ранние надежды на то, что контрнаступление может быть проведено танками "Леопард" и боевыми машинами "Брэдли" и оказать решающее воздействие к концу лета, теперь кажутся тщетными. Подразделение, брошенное "переломить" обстановку на фронте, уже потеряло 75% состава с начала июля. По словам медиков, прикреплённых к подразделению, погибшие измеряются четырёхзначными цифрами".

Однако вывод из всего этого Times делает неожиданный: боевой техники недостаточно. Нужно поднапрячься и отправить на фронт ещё больше танков и БМП. Вот только украинский конфликт и так здорово сократил оружейные запасы Запада.

Европейские же главы в большинстве своём активно заняты тем, чтобы удержаться на посту. Отчаянно продолжает цепляться за власть эстонский премьер-министр Кая Каллас. Однако скандал вокруг связей фирмы её мужа с Россией только набирает обороты. Выяснилось, что госпожа премьер выдала своему супругу кредит в размере 350 тысяч евро. То есть финансово поучаствовала в бизнесе мужа, а, следовательно, и сама получала с него прибыль.

"Мой совет премьер-министру - опубликуйте те материалы, которые общественность ждёт. Вопрос: откуда эти деньги и что после с ними сделали?" - говорит Тынис Мёлдер, депутат центристской партии.

Отвечать Кая Каллас, конечно, не стала. Тактика тотального игнорирования бревен в собственных глазах у западных политиков отработана на отлично. Президент США, к примеру, считает, что он отлично управляет страной, а с возрастом вообще стал мудрее.

"Кто-то там сказал, что Байден стареет. Я вам вот что скажу. А ну-ка угадайте! Угадайте! Единственное, что приходит с возрастом - немного мудрости", - заявил Байден.

Парадоксально, но согласно опросам, так не думают даже те избиратели, которые традиционно поддерживают демократов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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