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Посольство РФ в Дании приостановило работу консульского отдела

10:55
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Прием заявлений и документов прекратится с 6 сентября

Деятельность консульского отдела посольства России в Копенгагене приостановлена. Как сообщили в российской дипмиссии, причина – беспрецедентное решение датских властей по сокращению численности российских дипломатических работников в Дании.

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Прием заявлений и документов прекратится с 6 сентября. Это касается оформления паспортов, нотариальных действий, оформления виз, пенсионных вопросов. При этом подчеркивается, что дипмиссия работает над сохранением консульских услуг для граждан России. Выдача готовых документов - паспортов, виз и справок - продолжится до 25 сентября.

МИД Дании на прошлой неделе потребовал сократить количество сотрудников посольства России до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве. В Москве расценили эти требования как очередное проявление враждебной позиции и пообещали сделать необходимые выводы, передает РИА Новости.

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