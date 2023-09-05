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Южная Корея назвала препятствие учениям России и КНДР

10:55
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Такие маневры нарушат санкции Совбеза ООН, утверждает Сеул

Если военные учения России и КНДР состоятся, может сложиться ситуация, при которой будут нарушены резолюции Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал во вторник. 5 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок.
Дружба Путина и Ким Чен Ына напугала Вашингтон

Южнокорейский дипломат отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна "должно осуществляться так, чтобы вносить вклад в мир и стабильность", сообщает ТАСС.

Ранее западные СМИ писали, что северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует посетить Россию до конца сентября для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По сведениям источников, центральной темой переговоров лидеров двух стран станет наращивание поставок вооружений в северокорейскую республику.  

При этом посол России в Северной Корее Александр Мацегора подчеркивал, что военные или добровольцы из числа граждан КНДР не заявляли о желании присоединиться к специальной военной операции России на Украине.

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