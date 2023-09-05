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Times: обученная в ФРГ бригада ВСУ несет тысячные потери в боях

11:12
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Западные инструкторы не сильно помогли украинской армии

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины, возглавляющая контрнаступление на южном направлении, несет потери личного состава, исчисляемые тысячами. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источники.
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Газета указывает, что "украинские и западные СМИ воспевали" 47-ю бригаду еще до начала наступления ВСУ из-за ее подготовки в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard.

Однако потери соединения в ходе боевых действий за 15 недель "выражаются четырехзначными числами".

Ранее директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала коррупцию одной из причин массовой гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Она пояснила, что из-за коррумпированности органов государственной власти армия не получает необходимое обмундирование и снаряжение, а западное оружие не всегда доходит до бойцов, оседая на черном рынке.

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