Сбитый в Подмосковье дрон нес взрывоопасные элементы

Украина вновь попыталась нанести удар по территории России

Сбитый над территорией подмосковного городского округа Истра украинский беспилотник был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказала руководитель муниципалитета Татьяна Витушева.

По словам чиновницы, это подтверждает первичный осмотр обломков сбитого летательного аппарата, которые уже направлены на экспертизу.

Оперативные службы продолжают работу. Устанавливается мощность взрывоопасных элементов, которые БПЛА на себе нес, сообщает "Интерфакс".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что террористическая активность киевского режима не прекращается. Российская спецоперация будет продолжаться, чтобы искоренить атаки на гражданские объекты.

При этом чиновник подчеркивал, что верховный главнокомандующий Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией "как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, и, конечно, что касается таких массированных атак".

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