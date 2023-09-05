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На начальника таможни ЛНР совершили покушение

11:37
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Официальных комментариев пока нет

В Луганской Народной Республике (ЛНР) было совершено покушение на бывшего начальника таможни Юрия Афанасьевского.

Как стало известно RT, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) заложила бомбу в доме луганского чиновника, произошел взрыв. Афанасьевский жив, но получил серьезные осколочные ранения. Он в реанимации.

В свою очередь источник ТАСС сообщает, что сам начальник луганской таможни сильно не пострадал, а его сына госпитализировали.

"В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского", - сказал собеседник агентства.

Покушение было организовано силами Службы безопасности Украины (СБУ), пишет украинский канал "Громадське". Власти ЛНР пока никак не комментировали произошедшее.

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