НАТО попыталась пригрозить России учениями в Балтийском море

Маневры "Северное побережье — 2023" стартуют 8 сентября

На фоне конфликта на Украине НАТО под эгидой Германии решила пригрозить России учениями в Балтийском море "Северное побережье — 2023" у берегов Латвии и Эстонии. Об этом рассказал главнокомандующий немецких ВМС вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Как пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Каака, с помощью этих маневров ФРГ вместе со своими партнерами по альянсу направит России "четкий сигнал бдительности".

При этом ранее СМИ отмечали, что военные учения ВС Белоруссии на польско-литовской границе станут "опасным предзнаменованием" для НАТО. Руководство НАТО крайне обеспокоено военными учениями Минска в регионе, поскольку именно на польско-литовской границе находится "ахиллесова пята" военно-политического блока.

На этом фоне Минск анонсировал укрепление оборонного сотрудничества с Китаем. Очередные китайско-белорусские совместные военные маневры запланированы на 2024 год.

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