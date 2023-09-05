Условия льготной ипотеки в России могут измениться
Российские власти обсуждают возможное повышение первоначального взноса до 20% в программе льготной ипотеки.
Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков. Помимо этого, в правительстве не исключают сокращение субсидии банкам, передает ТАСС.
В настоящее время первоначальный взнос для приобретения жилья по льготной ипотеке составляет не меньше 15% от стоимости квартиры.
Ранее собеседник "Ведомостей" заявил, что льготная ипотека в России разогналась до такой степени, что ее "пора прижимать". Задача новых мер – привести спрос в соответствие с темпами роста предложения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"