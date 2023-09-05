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Условия льготной ипотеки в России могут измениться

12:27
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Условия льготной ипотеки в России могут измениться

Российские власти обсуждают возможное повышение первоначального взноса до 20% в программе льготной ипотеки.

Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков. Помимо этого, в правительстве не исключают  сокращение субсидии банкам, передает ТАСС.

В настоящее время первоначальный взнос для приобретения жилья по льготной ипотеке составляет не меньше 15% от стоимости квартиры.

 Ранее собеседник "Ведомостей" заявил, что льготная ипотека в России разогналась до такой степени, что ее "пора прижимать". Задача новых мер – привести спрос в соответствие с темпами роста предложения.

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