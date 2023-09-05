Украинское контрнаступление провалилось

Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу.

Всего войска Украины с начала так называемого наступления потеряли более 66 тысяч человек и 7 600 единиц вооружения, уточнил глава Минобороны России.

Генерал российской армии подчеркнул, что ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли, тогда как Вооруженные силы России продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения. В частности, на запорожском направлении ВСУ понесли значительный ущерб.

Шойгу также рассказал, что за последний месяц ВС России ракетными ударами поразили 34 командных пункта ВСУ оперативно-тактического звена управления, сообщает РИА Новости.

Ранее британское издание The Times сообщало, что элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины, возглавляющая контрнаступление на южном направлении, несет потери личного состава, исчисляемые тысячами.

Профессор, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов указывал, что украинские власти планируют восполнить потери ВСУ в ходе провального контрнаступления "любыми способами". Эксперт подчеркнул, что киевский режим окончательно "сделал ставку на количество" ради восполнения потерь в ходе провального контрнаступления ВСУ.

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