Собянин: более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему МЭШ

МЭШ стала технологической основой федеральной системы "Моя школа"

Более 30 регионов выразили желание внедрять у себя систему "Московская электронная школа". Об этом Сергей Собянин рассказал на пленарном заседании "Современная Россия: устойчивость к вызовам времени" V Форума социальных инноваций регионов.

"Уже в 2023/2024 учебном году около 18 млн учащихся – 17% всех школьников страны будут охвачены Московской электронной школой. И более 30 регионов сегодня выразили желание внедрять эту систему у себя", – сказал Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что в соответствии с соглашением между правительством города, Минпросвещения и Минцифры МЭШ стала технологической основой федеральной системы "Моя школа".

В 2023/2024 учебном году сервисы МЭШ будут внедряться в Татарстане, Калужской и Московской областях.

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