Собянин анонсировал очередной этап внедрения ИИ в систему столичного здравоохранения

Это прорыв мирового уровня
Московская медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании "Современная Россия: устойчивость к вызовам времени" V Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Гостином дворе.
"Когда полностью вся система переходит в электронную прозрачную систему, появляется другой совершенно эффект: и финансовый, и экономический, и организационный, и с точки зрения контроля, и соблюдения технологий", - отметил мэр.
На 2025 год запланирован очередной этап внедрения искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения. Это означает, что ИИ на основе данных карты будет ставить диагноз.
"В этом году мы переходим уже к следующему этапу, когда искусственный интеллект ставит не предварительный, а окончательный диагноз на основе всех собранных данных по данному пациенту по 95 нозологиям. Это провыв мирового уровня", - отметил Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"