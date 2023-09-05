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Собянин анонсировал очередной этап внедрения ИИ в систему столичного здравоохранения

12:20
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Это прорыв мирового уровня

Московская медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании "Современная Россия: устойчивость к вызовам времени" V Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Гостином дворе.

"Когда полностью вся система переходит в электронную прозрачную систему, появляется другой совершенно эффект: и финансовый, и экономический, и организационный, и с точки зрения контроля, и соблюдения технологий", - отметил мэр.

На 2025 год запланирован очередной этап внедрения искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения. Это означает, что ИИ на основе данных карты будет ставить диагноз.

"В этом году мы переходим уже к следующему этапу, когда искусственный интеллект ставит не предварительный, а окончательный диагноз на основе всех собранных данных по данному пациенту по 95 нозологиям. Это провыв мирового уровня", - отметил Собянин.

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