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Первый из переданных ВСУ Лондоном танков Challenger 2 уничтожен под Работино

12:18
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Это первая боевая потеря танка за всю его историю

Первый из переданных Лондоном Киеву танков Challenger 2 уничтожен под Работино в Запорожской области. Российские военные отмечают, что британские машины не показали уникальной живучести и боевой эффективности на поле боя – они горят так же, как и танки Leopard 2. Боевая машина была поражена ударом российской артиллерии.

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Эксперты отмечают, что установлен своеобразный рекорд. Это первая боевая потеря танка за всю его историю: еще один Challenger 2 был подбит в Ираке, но дружественным огнем.

"Российская газета" пишет, что главной проблемой танков Challenger 2 на Украине стало их небольшое количество. Это заставляет ВСУ отказаться от применения этих машин на поле боя в одиночку. Танки применяются ограниченно, в составе смешанных бронегрупп, где каждого "британца" прикрывают советские танки Т-64БВ. Как указывают эксперты, выпускать западные машины в одиночку командование ВСУ не рискует, но пользы от прикрытия нет. Ранее сообщалось, что британские инструкторы обучали танковые экипажи ВСУ применению боеприпасов с обедненным ураном.

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