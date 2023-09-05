Россия продолжает спецоперацию

Наиболее напряженная обстановка в ходе российской специальной военной операции сложилась на запорожском направлении. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Как отметил генерал российской армии, на данном участке противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов.

Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий ради дальнейшего получения военно-экономической помощи, но это лишь затягивает конфликт, цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что ВС России перемалывают части ВСУ в Работино Запорожской области — украинские войска здесь попали в огневой мешок. По словам чиновника, ситуация с Работино повторяет историю с Пятихатками, где российские военные перемалывали противника.

В частности, в Запорожской области ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ, в которую входили до 20 человек.

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