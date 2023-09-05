ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Повреждено более десятка домов

Белгородское село Козинка стало целью артиллерии ВСУ 5 сентября. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в населенный пункт Грайворонского городского округа прилетело восемь мин.

По данным губернатора, в результате обстрела серьезно повреждено 11 частных домовладений и один автомобиль. Повреждены линии электро- и газоснабжения, сообщил Гладков в Telegram. Он отметил, что пострадавших нет.

После согласования с Минобороны сотрудники аварийных служб приступят к устранению последствий обстрела. Гладков добавил, что на месте работает комиссия по оценке причиненного ущерба.

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