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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

12:44
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Повреждено более десятка домов

Белгородское село Козинка стало целью артиллерии ВСУ 5 сентября. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в населенный пункт Грайворонского городского округа прилетело восемь мин.

Мирный житель погиб во время обстрела Белгородской области
При обстреле посёлка под Курском повреждены два дома

По данным губернатора, в результате обстрела серьезно повреждено 11 частных домовладений и один автомобиль. Повреждены линии электро- и газоснабжения, сообщил Гладков в Telegram. Он отметил, что пострадавших нет.

После согласования с Минобороны сотрудники аварийных служб приступят к устранению последствий обстрела. Гладков добавил, что на месте работает комиссия по оценке причиненного ущерба.

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