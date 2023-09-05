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Песков не подтвердил подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына

12:58
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Источники сообщали о планах лидера КНДР приехать в Россию

В Кремле в настоящее время не могут подтвердить сообщения о том, что планируется очная встреча лидеров России и Северной Кореи. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Чиновник заявил, что "нам нечего сказать вам по этой теме", сообщает "Интерфакс".

По сведениям западных средств массовой информации, Ким Чен Ын планирует посетить Россию до конца сентября для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Официальное подтверждение этой информации ни с одной из сторон не поступало.

При этом власти Северной Кореи неоднократно высказывались в поддержку российской спецоперации на Украине и политики Москвы. В телеграмме министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи российскому коллеге Сергею Лаврову отмечалось, что власти Северной Кореи рады укреплению стратегического и тактического сотрудничества между народной республикой и России.

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