Песков не подтвердил подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына

Источники сообщали о планах лидера КНДР приехать в Россию

В Кремле в настоящее время не могут подтвердить сообщения о том, что планируется очная встреча лидеров России и Северной Кореи. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Чиновник заявил, что "нам нечего сказать вам по этой теме", сообщает "Интерфакс".

По сведениям западных средств массовой информации, Ким Чен Ын планирует посетить Россию до конца сентября для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Официальное подтверждение этой информации ни с одной из сторон не поступало.

При этом власти Северной Кореи неоднократно высказывались в поддержку российской спецоперации на Украине и политики Москвы. В телеграмме министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи российскому коллеге Сергею Лаврову отмечалось, что власти Северной Кореи рады укреплению стратегического и тактического сотрудничества между народной республикой и России.

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