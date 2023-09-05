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Кремль скептически воспринял смену министра обороны Украины

13:19
  • вторник
  • 05 сентября 2023

На суть киевского режима это не повлияет

Отставка главы Минобороны Украины Алексея Резникова и его замена на Рустема Умерова является внутренним делом этой страны. Такое заявление сделал во вторник, 5 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Резников подал заявление об отставке

Спикер Кремля усомнился в том, что "какие-то назначения сейчас могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом". По словам Пескова, "эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений", о чем можно лишь сожалеть, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что киевский режим не оставляет попыток совершить террористические акты по объектам гражданской и военной инфраструктуры России — отсутствие реальных успехов украинской армии в ходе наступательных действий в зоне СВО вынудило Киев использовать террористические методы против Москвы.

В Киеве не стесняются признаваться в использовании террористических методов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что число атак украинских беспилотников по территории России будет расти, а боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации.

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