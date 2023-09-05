Песков: Путин и Эрдоган достигли цели переговоров в Сочи

Подписание документов не планировалось

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган планировали обменяться мнениями и сверить часы по вопросам двусторонних отношений. Цель переговоров в Сочи была достигнута, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что подписания каких-либо документов по итогам встречи двух президентов не планировалось. Лидерам было важно обменяться мнениями по известным региональным проблемам и довести позиции друг друга из первых уст. Песков назвал переговоры очень конструктивными и плодотворными.

Что касается зерновой сделки, то достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно. Песков пояснил, что это многосторонний процесс – и, поскольку затрагивает другие страны, то в ходе двусторонних контактов договориться о чем-либо конкретном не удастся. Представитель Кремля напомнил о позиции стран коллективного Запада, который отказывается выполнять условия черноморской сделки, передает ТАСС.

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